Ties Brock NOS-correspondent Israël en Palestijnse gebieden

Ties Brock wordt de nieuwe multimediale correspondent van NOS Nieuws en Nieuwsuur in Israël en de Palestijnse gebieden. Nog deze zomer volgt hij Arlene Gelderblom op.

De afgelopen vier jaar werkte Brock (28) als redacteur/verslaggever voor Nieuwsuur. In die hoedanigheid was hij betrokken bij vele buitenlandverhalen en was hij vaak op pad voor reportages.

Ook werkte hij voor het VPRO-radioprogramma Bureau Buitenland. Als stagiair en freelance journalist schreef Ties onder andere voor Elsevier, de Volkskrant en persbureau Novum.

Evenwichtig

Brock is enthousiast over zijn nieuwe baan en weet dat er een grote uitdaging op hem wacht: "Ik besef hoe ingewikkeld en gevoelig het nieuws uit Israël en de Palestijnse gebieden kan zijn. Ik zie het als een belangrijke opdracht om daar onpartijdig en evenwichtig over te berichten".

"We zijn erg blij dat hij op die post kan beginnen in een nieuwe rol die goed bij hem past", zegt NOS-chef Buitenland, Dick Jansen. "Ties is een gedreven journalist met veel buitenlandervaring."