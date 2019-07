'Ik miste de eerste momenten van mijn zoon door ivf-blunder'

Een anoniem echtpaar uit New York begon begin deze week een rechtszaak tegen de kliniek, omdat ze na de bevalling in maart hadden ontdekt dat de tweeling niet verwant was: de moeder is Aziatisch, maar de kinderen waren dat niet. De twee jongens bleken zelfs geen familie van elkaar.

Het echtpaar zegt tijdens de zwangerschap al aan de bel te hebben getrokken, omdat er twee vrouwelijke embryo's gebruikt zouden worden, maar een echo twee jongetjes toonde.