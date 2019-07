Grapperhaus: laat criminelen betalen voor vernietigen drugslab

Minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus wil dat drugscriminelen voortaan de kosten betalen voor het ontmantelen van xtc-laboratoria en hennepkwekerijen. Daarvoor pleit de minister in een interview met De Telegraaf.

Grapperhaus kondigt ook een pakket maatregelen aan om drugscriminelen dwars te zitten. Zo wil hij dat het bezit en vervoer van bepaalde chemicaliën, die als grondstof dienen voor harddrugs, strafbaar worden gesteld. Daar komt een maximumstraf van zes jaar cel op.

Festivals

Op havens en vliegvelden zal extra worden gelet op criminelen. Het gaat om mensen die bijvoorbeeld op Schiphol en de Rotterdamse havens ladingen komen halen of brengen. Als ze nu gepakt worden kunnen ze alleen een boete krijgen. In de toekomst zal dat een celstraf van maximaal twee jaar opleveren, schrijft De Telegraaf.

Verder pleit Grapperhaus ervoor dat het aantal festivals in Nederland wordt verlaagd om festivalgangers beter te kunnen controleren op het bezit van harddrugs. "Het probleem is: we hebben 1100 festivals in Nederland", zegt de minister. "Moeten we onze politie helemaal daarop inzetten?"