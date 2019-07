Doden door noodweer in noord-Griekenland

In Griekenland zijn zeker zes mensen omgekomen door noodweer dat over het noorden van het land trok. Tientallen mensen raakten gewond. Het slechte weer ging gepaard met harde wind, veel regen en hagelbuien. De omgekomen slachtoffers zouden toeristen zijn.

Twee ouderen uit Tsjechië kwamen om toen hun camper door de harde wind van de weg werd geblazen op het schiereiland Halkidiki. In Nea Plagia werden een vrouw en een kind gedood toen het dak van een restaurant instortte. Twee Russen, onder wie een kind, kwamen om door een omgevallen boom in de buurt van hun hotel in de kustplaats Nea Poteidaia.

Een plaatselijke meteoroloog zegt dat zulke weersomstandigheden zeer uitzonderlijk zijn voor deze tijd van het jaar. Het noodweer kwam na een periode van extreme hitte, waarbij de temperaturen de afgelopen dagen boven de 40 graden uitkwamen. De komende dagen lijkt het weer een stuk rustiger te worden.