Ter Apel krijgt twee jaar lang extra politie-inzet. Ook komt er op termijn een politieloket in het dorp. Dat heeft burgemeester Velema vanavond bekendgemaakt.

Er komen vijf extra agenten vanuit de regio naar de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. De extra agenten worden ingezet om de overlast vanuit het opvangcentrum voor asielzoekers te verminderen, schrijft RTV Noord.

Volgens de burgemeester worden de agenten voornamelijk ingezet om te handhaven en gebiedsverboden uit te delen. Wanneer bewoners van het opvangcentrum de regels overtreden kan hun de toegang tot het azc worden ontzegd. Daarbij kan een gebiedsverbod voor heel Ter Apel worden opgelegd.

Politieloket in het centrum

Burgemeester Velema maakte ook bekend dat de gemeente voor het politieloket een winkelpand wil huren in het centrum van Ter Apel. "Het huidige politiebureau is daarvoor niet geschikt", zegt de burgemeester. "Dat bureau is te weinig zichtbaar." In het kantoor in het centrum kunnen inwoners en winkeliers naar binnen lopen voor aangiftes, vragen en andere zaken.

De gemeente heeft al langer de wens dat er meer politie komt. Eind april dreigde de gemeenteraad van Westerwolde steun voor het asielzoekerscentrum in te trekken tenzij er extra politie-inzet zou komen. Raadsleden beklaagden zich over winkeldiefstallen en inbraken en waarschuwden dat het draagvlak zou wegvallen.

In mei werd een speciale pendelbus voor azc-bewoners ingesteld omdat bewoners veel last hadden van overlast op de reguliere lijn.