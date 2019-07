Stille ovatie voor geslaagde scholier met autisme: 'Verbazingwekkend'

Vanwege Jacks gevoeligheid verzocht de directeur van Carmel High School iedereen in de zaal niet te klappen en niet te juichen toen de scholier op het podium als eerste zijn diploma kreeg. Alleen golf clapping, een geluidloze klapbeweging, was oké.

"Het was verbazingwekkend mooi dat ze ook nog eens spontaan opstonden", zegt schoolhoofd Lou Riolo tegen de NOS. "Niemand wist hoe het zou uitpakken."

Hij had vooraf met de ouders van Jack overlegd. Samen kwamen ze op het idee van de muisstille uitreiking. "De dag na de uitreiking belden zijn ouders me op. Ze waren dolgelukkig. Elke ouder wil zijn kind zo zijn diploma zien krijgen."

De reacties onder de YouTube-video zijn eensgezind positief. "Als ouder van een autistisch kind geeft me dit tranen in de ogen", schrijft iemand.

'Mensen willen aardig zijn'

Het filmpje werd eerst opgepikt door lokale nieuwszenders in de staat New York. Vervolgens kreeg het landelijk aandacht in de VS en nu duikt het ook op in internationale media.

Het schoolhoofd had niet verwacht dat de uitreiking zo veel aandacht zou krijgen, maar hij snapt wel waarom het gebeurt. "Je ziet een dappere jongen die het podium opstapt. En zijn klasgenoten die hem een hart onder de riem steken. Het laat volgens mij zien dat mensen aardig willen zijn."