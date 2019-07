'Lifter hoeft in Nederland niet lang langs de weg te staan'

Nederlanders vinden het geen probleem om lifters op te pikken, blijkt uit gegevens van Hitchwiki. Op die website kunnen lifters wereldwijd aangeven waar ze een lift hebben gekregen en of ze snel werden opgepikt.

Uit een kaart die op basis daarvan is samengesteld, is te zien dat de wachttijd langs Nederlandse wegen gemiddeld minder dan 30 minuten is. Uit de gegevens blijkt dat in Europa ook België, Denemarken en Roemenië geschikt zijn voor lifters. Spanje, Groot-Brittannië, Italië en delen van Frankrijk zijn dat dan weer een stuk minder.

Uiteraard is het voor lifters langer wachten in dunbevolkte gebieden, maar ook in het zuiden van Zweden of Zuid-Spanje is het niet altijd makkelijk. "De landen in Centraal- en Oost-Europa staan wel goed bekend, omdat liften daar lange tijd veel gebruikelijker was", zegt Marjan Knippenberg van Stichting Nederlandlift.

Hieronder de kaart met de gemiddelde wachttijd (dieprood is meer dan 1,5 uur, donkergroen is minder dan 10 minuten):