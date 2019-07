Vrachtwagen schuift auto voor zich uit in Belgische tunnel

"Ze bleef er eerst naast rijden, maar je weet niet wat er gaande is, hè?", legt Minten uit aan de telefoon. "De vrachtwagen bleef maar doorrijden. Is het verkeersagressie? Is er iets anders aan de gang?"

Geen gewonden

Enkele rijstroken in de Craeybeckxtunnel van Antwerpen richting Brussel waren gistermiddag ruim een half uur afgesloten vanwege het ongeluk.

Een woordvoerder van de federale politie kan tegen de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws niets zeggen over de oorzaak van het ongeval. "Dat moeten de verzekeringsfirma's onderling uitzoeken." Wel is duidelijk dat de inzittenden van de auto en de vrachtwagenchauffeur met de schrik zijn vrijgekomen.