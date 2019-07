Duizenden poststukken begraven in bos Laren

In een bos in Laren zijn duizenden poststukken gevonden die waren begraven in acht verschillende kuilen. De brieven en tijdschriften lagen er waarschijnlijk nog niet zo lang, omdat ze nog in zeer goede staat verkeren, schrijft de politie Gooise Meren op Facebook.

De politie werd vanmorgen getipt door iemand die had gezien dat er in het bos was gegraven. Alles was weer netjes achterlaten. Ook lag er een deel van een schep.

Omdat de melder het niet vertrouwde, hebben agenten de gaten geopend en vonden daar duizenden poststukken. Het gaat om zeker acht kuilen van een meter diep.

Op foto's is te zien dat er tussen de post ook blauwe enveloppen van de Belastingdienst en tijdschriften zitten. De poststukken worden op dit moment opgehaald postbedrijf Sandd.

Beoordelen

"Helaas is de post van ons", zegt woordvoerder Margo van de Koteletter van Sandd. "We halen de post nu op en zullen dan beoordelen of de stukken nog bezorgbaar zijn. Is dat het geval, dan zal dat ook gebeuren. Zo niet, dan zullen we dat onze klanten moeten laten weten."

Sandd heeft nog niet kunnen uitzoeken wanneer de post is verstuurd, om hoeveel consumenten in welke regio het gaat en van welke klanten de post afkomstig was.

Ook is niet niet duidelijk wie de postbezorger is die verzuimde zijn rondje te maken. "Is het een van onze eigen bezorgers, dan zullen we natuurlijk passende maatregelen nemen", zegt Van de Koteletter. "Maar ik wil nog niet op de zaken vooruitlopen."