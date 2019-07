Eerste dubbele handtransplantatie uitgevoerd in Nederland

Vier jaar lang heeft ze erop moeten wachten, maar deze week was het zo ver: de 46-jarige Maartje Bijl heeft weer twee handen. De operatie was de eerste dubbele handtransplantatie in Nederland.

Bijl heeft de handen van een overleden donor gekregen. Afgelopen maandag vond de operatie plaats in het Radboudumc in Nijmegen. "De operatie is goed verlopen. De patiënte is nu aan het herstellen", laat afdelingshoofd Plastische Chirurgie, Dietmar Ulrich, weten. "We moeten het verloop van het herstel nog wel rustig afwachten. De komende dagen en weken zijn zeer belangrijk. We waren goed voorbereid met een heel team van specialisten."

De 46-jarige Bijl raakte door een ernstige ziekte haar hele linkerhand en een groot deel van haar rechterhand kwijt. Daarover vertelde ze al eerder: