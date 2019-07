Explosie met twee doden in Vlaardingen was opzet van bewoner

De explosie van afgelopen vrijdag in een appartement in Vlaardingen is met opzet veroorzaakt door de bewoner. De man heeft eerst zijn vrouw gedood en daarna hun huis opgeblazen, blijkt uit onderzoek van de politie. De man zelf kwam bij de explosie om het leven.

Al snel was duidelijk dat er geen technische gebreken waren. Een gaslek werd uitgesloten. De politie heeft niet bekendgemaakt waardoor de explosie wel veroorzaakt is.

Na de ontploffing werden de twee lichamen in het appartement gevonden. De politie is dagen bezig geweest met sporenonderzoek. Ook zijn camerabeelden bekeken en is gesproken met getuigen.

Gezin met kinderen

Bewoners van andere appartementen in het gebouw moesten uit voorzorg even hun huis uit. Toen bleek dat de situatie veilig was, konden ze terug.

Volgens buurtbewoners woonde in het verwoeste appartement een gezin met kinderen, maar daar zegt de politie niets over.