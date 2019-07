Minister: voorlopig geen aangifte tegen Volkskrant-journalist

De aangifte van inlichtingendienst AIVD tegen Volkskrant-journalist Huib Modderkolk is voorlopig van de baan. Dat heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken laten weten aan de leiding van de krant, zegt hoofdredacteur Philippe Remarque in NOS Met het Oog op Morgen op NPO Radio 1.

De AIVD spant een kort geding aan vanwege een passage in het nieuw te verschijnen boek van Modderkolk over digitale spionage, Het is oorlog, maar niemand die het ziet. Volgens de inlichtingendienst kunnen enkele woorden in dat boek een bron in gevaar brengen. De dienst dreigde ook aangifte te doen, maar dat gaat dus toch niet gebeuren, heeft Ollongren op eigen initiatief laten weten aan de krant.

Dreigende taal

"Zij was veel gematigder dan de woorden die in de brief aan Huib stonden", zegt Remarque. "Dat vonden we dreigende taal. Er stond: 'We voelen ons genoodzaakt om aangifte te doen.' Voor een journalist is dat toch wel intimiderend. Ollongren heeft dat genuanceerd en zei dat het bedoeld was om alle juridische opties naast elkaar te leggen."

Ollongren zei tegen de Volkskrant-leiding dat vrije nieuwsgaring belangrijk is, maar dat het ook belangrijk is om mensen te beschermen. Remarque stelt dat zijn verslaggever die afweging ook gemaakt heeft. "Huib heeft zijn manuscript voorgelegd aan de AIVD om mensen niet in gevaar te brengen en hij heeft ook wijzigingen aangebracht. Ik hoop dat de rechter daarom uitspraak doet in ons voordeel."