Nicki Minaj heeft er nog eens over nagedacht: toch niet naar Saudi-Arabië

De Amerikaanse rapper Nicki Minaj gaat toch niet naar Saudi-Arabië voor een concert. In een verklaring schrijft ze dat ze er nog eens goed over heeft nagedacht en zich ook nader in de situatie heeft verdiept.

Haar conclusie is dat ze niet naar het streng-religieuze land gaat, waar vrouwen de mindere zijn van de man en lhbt'ers worden gediscrimineerd.

In de verklaring spreekt Nicki Minaj haar nadrukkelijke steun uit aan het instellen van gelijke rechten voor vrouwen en lhbt'ers. Ook spreekt ze zich uit voor de vrijheid van meningsuiting.

De aankondiging vorige week dat Minaj haar opwachting zou maken op het Jeddah World Fest werd met verbazing ontvangen. Minaj neemt in haar raps geen blad voor de mond en met name haar achterste speelt een prominente rol in haar teksten. De bij haar liedjes horende videoclips kunnen expliciet worden genoemd.