Zwitserse showvliegers doen kunstjes boven het verkeerde festival

De Patrouille Suisse is een speciale afdeling showvliegers van de Zwitserse luchtmacht. Ze staan symbool voor de precisie waarmee het Zwitserse leger zijn taken uitvoert. Daarom is het des te pijnlijker dat juist deze elitevliegers zich dit weekend vergisten en zes kilometer te ver hun acrobatische vliegkunsten vertoonden.

Het type vliegtuigen waarin het team vliegt, de Northrop F-5E Tiger II, is niet voorzien van gps; de vliegers gebruiken ouderwetse kaarten om te bepalen waar ze zich bevinden. De bedoeling was dat het team om 11.00 uur exact boven het stadje Langenbruck een show van een kwartier zou uitvoeren, ter ere van de Zwitserse vlieglegende Oskar Bider. Hij was de eerste die de Alpen overvloog en terug.

Alles verliep volgens plan, totdat de teamleider, nota bene geboren in Langenbruck, ineens een helikopter in het luchtruim ontwaarde. In zijn ijver om die te ontwijken maakte hij een fout en vloog iets te ver door.

Even verderop in M├╝mliswil was een jodelfestival aan de gang. De bezoekers keken verrast omhoog toen ze een formatie identieke vliegtuigen boven hun hoofden min of meer halt zagen houden om daarna een puntgave luchtshow weg te geven.