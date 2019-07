Meer agenten op straat na reeks overvallen in Groningen

De politie in Groningen laat meer agenten op straat surveilleren na een reeks overvallen. In de afgelopen twee weken zijn vijf overvallen gepleegd in het noordelijke deel van de stad. De daders hadden wapens bij zich.

Gisteravond laat werd een pizzeria overvallen. Het was de tiende overval in acht maanden tijd. Twee jongens van 15 à 16 jaar bedreigden personeel met een vermoedelijk vuurwapen en een mes.

Absolute prioriteit

Een politiewoordvoerder zegt dat het onduidelijk is of alle overvallen met elkaar te maken hebben. "Op basis van de signalementen lijken de verdachten niet steeds dezelfde mensen te zijn, maar dat wordt wel onderzocht." Er is nog niemand aangehouden.

Hoeveel agenten er extra worden ingezet in de noordelijke wijken, wil de politie volgens RTV Noord niet zeggen. Wel benadrukt de woordvoerder dat de zaak "absolute prioriteit" heeft. "Vijf in de laatste twee weken is zorgelijk. Dat moet zo snel mogelijk stoppen."