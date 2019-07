Grapperhaus stuurt advies over weren Huawei alsnog naar Kamer

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft een advies van de AIVD en MIVD over het 5G-netwerk alsnog naar de Tweede Kamer gestuurd. De inlichtingendiensten schrijven daarin dat het Chinese Huawei geweerd zou moeten worden "uit de kern" van telecomnetwerken.

In het advies, dat in februari aan het kabinet werd gegeven, wordt het onwenselijk genoemd dat leveranciers van hard- en software uit China, zoals Huawei, "in de kern" van Nederlandse netwerken zitten.

Het kabinet besloot het advies vorige week niet over te nemen en Huawei niet op voorhand te weren bij de aanleg van het nieuwe 5G-netwerk, maar wel hoge veiligheidseisen te stellen. Volgens de minister onderschrijven de diensten deze aanpak.

Raar

Grapperhaus schrijft in een begeleidende brief dat de Kamer eerder over de inhoud van het advies is geïnformeerd. Ook is het als "vertrouwelijk" stuk al eerder naar Kamerleden gestuurd.

Kathalijne Buitenweg van GroenLinks noemde het eerder op de dag onaanvaardbaar dat het stuk volgens haar niet naar de Tweede Kamer was gestuurd. Kees Verhoeven van regeringspartij D66 noemde het "raar" dat het rapport de Kamer niet heeft bereikt.