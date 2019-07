Dijsselbloem genoemd als nieuwe topman IMF

Nederland heeft een paar uitstekende kandidaten voor de opvolging van Christine Lagarde als directeur van het Internationaal Monetair Fonds. Minister Hoekstra heeft dat gezegd voor het begin van een bijeenkomst van de Europese ministers van Financiën in Brussel.

Hoekstra wilde geen namen noemen omdat hij dan de kansen van die kandidaten zou verkleinen. Volgens financieel persbureau Bloomberg en persbureau Reuters is Jeroen Dijsselbloem een van de namen die genoemd worden. Andere kandidaten zouden zijn de Britse centralebankpresident Mark Carney, de Bulgaarse topvrouw van de Wereldbank Kristalina Georgieva en de Deense Eurocommissaris Margrethe Verstager, die ook beoogd vicevoorzitter is van de nieuwe Europese Commissie.

'Europees' IMF

Sinds de oprichting van beide instellingen, kort na de Tweede Wereldoorlog, levert de VS het hoofd van de Wereldbank en Europa het hoofd van het IMF. Alle elf IMF-directeuren waren Europeaan. Van hen was Johan Witteveen, minister van Financiën in de jaren 1963-1965 en 1967-1971, de enige Nederlander. Hij leidde het IMF van 1973 tot 1978.

Frankrijk leverde vijf IMF-directeuren, maar een Franse opvolger van Lagarde lijkt minder voor de hand te liggen, omdat Lagarde voorzitter van de Europese Centrale Bank wordt.

Nieuwe baan

De Franse minister van Financiën, Bruno Le Maire, benadrukte vandaag dat het hoofd van het IMF opnieuw een Europeaan moet zijn. Hij noemde het belangrijk dat de Europese landen zich achter één kandidaat verenigen.

Het kan nog maanden duren voor er een kandidaat wordt voorgedragen. Lagarde volgt per 1 november de Italiaan Mario Draghi op bij de ECB.

Dijsselbloem heeft sinds kort een nieuwe baan: sinds 1 mei is hij voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De PvdA'er was van 2012 tot 2017 minister van Financiën en was enige jaren voorzitter van de Eurogroep.