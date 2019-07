Psychiater en 113-oprichter Jan Mokkenstorm overleden

Psychiater Jan Mokkenstorm, de oprichter van 113 Zelfmoordpreventie, is op 57-jarige leeftijd overleden. Mokkenstorm richtte in 2009 de zelfmoordpreventielijn 113 op om het taboe op zelfmoord en zelfmoordgedachten op te heffen. Mokkenstorm was al een jaar ernstig ziek; hij had alvleesklierkanker.

Op de site van 113 Zelfmoordpreventie staat dat Mokkenstorm suïcidepreventie in Nederland op de kaart zette en dat het zijn persoonlijke missie was dat niemand eenzaam of radeloos sterft door zelfmoord.

Naast zijn werk als directeur van 113 werkte Mokkenstorm als waarnemend geneesheer-directeur en onderzoeker bij GGZinGeest. In 2014 werd hij door Vrij Nederland uitgeroepen tot Radicale Vernieuwer. Ook kreeg hij de Ivonne van de Ven-prijs voor zijn werk op het gebied van suïcidepreventie. In 2018 werd Mokkenstorm geridderd in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

113 Zelfmoordpreventie zegt de missie van Mokkenstorm onverminderd voort te zetten.