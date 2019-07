Politie maakt toedracht ongeluk Loes (18) bekend, op verzoek nabestaanden

Op verzoek van de nabestaanden heeft de politie de toedracht bekendgemaakt van het ongeluk dat het leven kostte van een 18-jarig meisje uit Epe. Gisteren werd het lichaam van Loes (18) gevonden bij het dorp Oene. Ze was vermist sinds vrijdagnacht.

Uit onderzoek van de politie blijkt dat Loes met haar fiets tegen een boom is gereden. Daarna is zij in een sloot terechtgekomen en verdronken, schrijft de politie in een persbericht.

"Uit respect voor nabestaanden gaan we normaal gesproken niet verder in op de toedracht, maar op uitdrukkelijk verzoek van de nabestaanden doen we dat nu wel", aldus de politie. Waarom de nabestaanden deze wens hebben, meldt de politie niet. Wel hoopt de politie dat het persbericht "meerdere vragen die leven op social media en in de media" beantwoordt.