Winkeliers nemen niet-Europese webshops onder vuur

Eerder vroeg de Consumentenbond, samen met vijf andere consumentenorganisaties, aan toezichthouders om op te treden tegen AliExpress. De Chinese webwinkel zou met zijn verkoopvoorwaarden regels overtreden die consumenten beschermen.

De Autoriteit Consument & Markt kijkt ernaar en is in gesprek met collega-toezichthouders. In de tussentijd is af en toe een steekproef naar Deens voorbeeld een goed idee, zegt Detailhandel Nederland. Behalve kinderspeelgoed zou bijvoorbeeld cosmetica een geschikt product zijn om te controleren.