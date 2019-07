British Airways krijgt boete van 205 miljoen euro na datalek

Onder Europese privacywet, in Nederland bekend als de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming), kunnen bedrijven een boete van 4 procent van hun omzet opgelegd worden als ze persoonsgegevens niet goed beschermen. De boete voor BA is 1,5 procent van de omzet van 2017.

"De persoonlijke gegevens van mensen zijn precies dat - persoonlijk", laat ICO weten. De gegevensbeschermingsautoriteit oordeelt dat de beveiligingssystemen onvoldoende waren. Hierdoor konden namen, adressen, log-in- en creditcardgegevens gestolen worden.

British Airways kan in beroep gaan tegen de boete. De BBC meldt dat het bedrijf "verrast en teleurgesteld" is over de boete en van plan is om die aan te vechten.