Minder operaties door hardnekkig personeelstekort UMCG

Het personeelstekort bij het UMCG in Groningen is zo hardnekkig dat het ziekenhuis al een jaar lang vier operatiekamers dichthoudt. Ook zijn er minder bedden beschikbaar en lopen de wachtlijsten op, schrijft RTV Noord.

Dat komt door een gebrek aan specialistisch personeel in de operatiekamers. Daarom sloot het ziekenhuis vorig jaar vier van de 29 operatiekamers. Ook kwamen er minder bedden op de intensive care.

De noodmaatregel zou een half jaar gelden maar een jaar later zijn de vier ok's nog steeds dicht. En het einde is nog niet in zicht. "We hebben deze personeelsdip in de zorg niet voorzien. Het afgelopen jaar zijn mensen met pensioen gegaan en zijn er mensen uitgestroomd naar andere beroepen zoals de ambulancezorg", zegt Peter Meyer. Hij is anesthesioloog en medisch hoofd van het operatiecentrum.

Premies voor personeel

Het Groningse ziekenhuis nam het afgelopen jaar verschillende maatregelen. Zo kregen medewerkers een premie van 5000 euro als ze drie jaar zouden blijven. Daarnaast gingen parttime medewerkers van het operatiecentrum extra uren werken. Ook trok het ziekenhuis extra personeel aan. Het hielp, maar niet genoeg.

"De werkdruk is waanzinnig hoog", zegt Meyer. "Onze mensen werken meer en nemen minder vakantie op. We waarderen die inzet enorm, want daardoor kunnen we de huidige operatiecapaciteit overeind houden."

Die toch al hoge werkdruk is een belangrijke reden om de vier operatiekamers toch langer dicht te houden. "Anders gaan we mensen overbelasten en creƫren we nieuwe uitstroom."

Landelijk probleem

Nog meer mensen van buiten aantrekken gaat niet, want het gebrek aan gespecialiseerd ok-personeel is een landelijk probleem. "Daarom is bij ons de opleidingscapaciteit verhoogd", zegt Meyer. "En er zijn leerwerkplekken ingericht, zodat mensen sneller ervaring op kunnen doen. Maar het opleiden van personeel kost jaren."

Waarschijnlijk gaat het niet meer lukken om dit jaar alle operatiekamers weer open te hebben.