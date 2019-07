Nieuwe cao voor ggz moet einde maken aan personeelstekort

Vakbonden hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor ggz-medewerkers. De komende 2,5 jaar gaan de lonen met 8,3 procent omhoog. Daarnaast krijgen ze een eenmalige uitkering van 500 euro.

Vakbond CNV is blij met de loonstijging. In de sector werken zo'n 85.000 mensen. GGZ Nederland kampt al jaren met een groot personeelstekort. De vakbonden hopen met hogere lonen meer personeel aan te trekken en te behouden.

"De werkdruk in ggz-instellingen is heel hoog en mensen hebben het werk nu voor het uitkiezen en dus vertrekken. We hopen dat daar verandering in komt met deze loonstijging", zegt CNV-bestuurder Joost Veldt.

De vakbond ziet het aantal zzp'ers in de zorg steeds meer toenemen vanwege de hoge werkdruk. Zzp'ers kunnen namelijk zelf beter sturen hoeveel diensten er gewerkt worden, maar dat leidt volgens de CNV ook tot problemen. "De ggz helpt vooral zeer kwetsbare mensen die constante hulp nodig. Het doet de kwaliteit van de zorg geen goed als er geen vaste hulpverleners zijn", zegt Veldt.

De nieuwe cao is pas echt een feit als de vakbondsleden er deze zomer mee instemmen. Als de leden akkoord gaan, loopt de nieuwe cao van juni 2019 tot en met 1 augustus 2021.