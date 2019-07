Duizenden kunstwerken spoorloos verdwenen in Frankrijk

Frankrijk mist ruim 50.000 kunstvoorwerpen. Ze verdwenen uit het Elysée, het paleis van president Macron, maar ook uit ministeries, musea, overheidsgebouwen en ambassades.

Onder de vermiste voorwerpen zijn schilderijen, beeldhouwwerken, kandelaars, kroonluchters en meubelstukken zoals tafels, stoelen en banken.

"De meeste van die 50.000 voorwerpen zijn zoek, ontraceerbaar, maar niet altijd gestolen", zegt correspondent Frank Renout. "Pas geleden werd bijvoorbeeld een kroonluchter teruggevonden die al 25 jaar op een lijst van vermiste voorwerpen stond. Een medewerker deed bij wijze van spreken een kast open en zag die kroonluchter daar liggen."

Het is vooral de slechte registratie van de voorwerpen die de problemen veroorzaakt, zegt Renout. "Al die tienduizenden kunstwerken circuleren tussen de ministeries en het paleis van Macron. Om de zoveel jaar wisselen ze van plaats of gaan ze terug naar het depot. Dat wordt niet goed bijgehouden."

Een deel van de vermiste kunstvoorwerpen is wel gestolen. "In totaal liggen er zo'n 2300 aanklachten van diefstal. Voor het Elysée zijn dat er 87. De meeste recente is van vorige maand, toen zijn er uit het paleis van Macron zeven voorwerpen gestolen, waaronder houten beeldjes en een bronzen buste."

Betere registratie

Een eerste oplossing is een betere registratie van de kunstvoorwerpen. "De regels zijn ook strenger geworden om diefstal te voorkomen", zegt Renout. "Tot nog niet zo heel lang geleden was het de gewoonte in Frankrijk dat als je ergens had gewerkt, bijvoorbeeld op een ministerie of het Elysée, je dan een souvenir meenam, iets uit het interieur."

Als nu iemand een baan krijgt op bijvoorbeeld het Elysée en daar zijn intrek neemt in een kantoor, wordt een inventaris gemaakt van de kunst. "Denk aan de schilderijen aan de muur en bijvoorbeeld de kandelaars op het bureau. Krijgt de medewerker een andere baan, dan wordt die lijst afgetekend."

"Maar er wordt ook gewoon gestolen. Op één ministerie is het complete servies verdwenen en dat stond een paar dagen later te koop op internet."