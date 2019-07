Uitslaande brand verwoest kerk Hengelo

In Hengelo woedt een grote brand in een kerk. Volgens de brandweer staat de hele Moeder Teresakerk in brand en slaan de vlammen uit het gebouw. Er zijn geen gewonden gevallen.

De kerk uit 1998 moet als verloren worden beschouwd, de brandweer probeert nog waardevolle spullen uit het gebouw te redden. Naastgelegen woningen hebben ook schade opgelopen. De kerk staat midden in een woonwijk.

Bij de brand komt veel rook vrij, die over de wijk Berflo Es naar Enschede trekt. Boven de stad is een grote rookpluim te zien.

De brandweer raadt inwoners aan om uit de rook te blijven, omdat dat nooit gezond is. Ook moeten ramen en deuren worden gesloten.

Twentekanaal

De politie roept omwonenden op om niet te gaan kijken bij de brand, om de hulpdiensten niet te hinderen. Ook zijn enkele straten afgesloten omdat de brandweer water haalt uit het Twentekanaal.

Het is nog niet duidelijk waardoor het vuur is ontstaan in het katholieke gebedshuis.