Bootgraven uit Vikingtijd gevonden in Zweden

Het graf stamt uit de Vikingtijd tussen 800 en 1000, of is mogelijk nog ouder. In die tijd werden de meeste doden gecremeerd, dit soort bootgraven waren alleen weggelegd voor prominente personen. Er zijn in het verleden zo'n tien teruggevonden, vooral in Midden-Zweden.

Omdat de laatste keer alweer een halve eeuw geleden is, verheugen de archeologen zich erop moderne onderzoeksmethoden te kunnen gebruiken.

"Omdat bootgraven zo zeldzaam zijn, is dit de perfecte kans om dit begrafenisritueel met nieuwe methoden te onderzoeken. Dat kan nieuwe resultaten, theorie├źn en antwoorden opleveren", aldus een van de onderzoekers.