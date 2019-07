Martin Charnin (84), bedenker van musical Annie, overleden

De Amerikaanse theaterregisseur en liedjesschrijver Martin Charnin, vooral bekend als bedenker van de Broadwaymusical Annie, is op 84-jarige leeftijd overleden na een hartaanval. Annie is een van de succesvolste Amerikaanse theaterproducties aller tijden. Bekende liedjes zijn Tomorrow en It's the Hard Knock Life.

Charnin begon zijn theatercarrière als een van de Jets in de musical West Side Story eind jaren vijftig. De jaren daarop schreef hij de songteksten voor veel musicals, zoals Hot Spot, Zenda, Mata Hari en Two by Two. Zijn regiedebuut op Broadway maakte hij in 1973 met Nash at Nine.

Optimisme

Het echte succes kwam in 1977 met de musical Annie, dat gaat over een weesmeisje dat op zoek gaat naar haar ouders. Het stuk won een Tony, de meest prestigieuze prijs voor een Broadwayproductie. De musical werd meer dan 2300 keer gespeeld in het bekende New Yorkse theaterdistrict, waarmee het een van de 25 meest gespeelde stukken op Broadway ooit is.

Volgens Charnin kwam het succes van Annie door het optimisme van de musical. "Het was een hele moeilijke tijd toen," zei hij in 2015. "Er was een tijd van depressie, na Nixon en Vietnam. Er was veel onrust en dat kan je altijd voelen. We wilden een schouderklopje dat tegen iedereen zei: het wordt beter."

In 1982 werd er een speelfilm van gemaakt, daarna zijn er nog veel verschillende bewerkingen gemaakt, zowel op het toneel als het witte doek. Zo succesvol als het origineel werden ze nooit. Charnin tolereerde weinig aanpassingen aan zijn Annie.

"Als je het gedrag van het karakter wijzigt of zinnen of volgordes verandert, dan verstoor je echt het stuk", zei hij. "Ik heb een verantwoordelijkheid naar het publiek. Ze zijn niet gekomen voor een nieuwe interpretatie."