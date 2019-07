Acht gebouwen van architect Frank Lloyd Wright zijn nu Unesco Werelderfgoed

Acht gebouwen van de befaamde Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright (1867-1953) zijn toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst van Unesco. Daaronder is ook het iconische, spiraalvormige Solomon R. Guggenheim Museum in New York.

Volgens Unesco heeft elk van de acht gebouwen van Wright innovatieve oplossingen voor wonen, kerkdiensten, werk of vrije tijd.

Bovendien wijst de organisatie erop dat Wright niet alleen invloed heeft gehad op architecten in de Verenigde Staten, maar ook de ontwikkeling van de moderne architectuur in Europa sterk heeft beïnvloed.

Staal en beton

Wright gebruikte staal en beton zoals architecten dat nog niet eerder hadden gedaan. Ook probeerde hij bij zijn ontwerpen binnen en buiten in elkaar over te laten lopen. Frank Lloyd Wright wilde de natuur het gebouw in krijgen.

De architect liet zich daarbij inspireren door het Amerikaanse platteland. Een aantal gebouw wordt gekenmerkt door zijn zogenoemde "prairie-stijl". In de Unity Temple in Oak Park, Illinois en het Frederick C. Robie House in Chicago paste Wright sterke horizontale lijnen toe, zoals hij die zag in het prairielandschap.

Beide gebouwen zijn pas geleden gerestaureerd. Het kerkgebouw dat in 1908 gereed was, had als een van de eerste gebouwen in de Verenigde Staten betonnen onderdelen die je ook aan de buitenkant kon zien.

Waterval

Andere gebouwen van Frank Lloyd Wright die nu Unesco-erfgoed zijn geworden, zijn Hollyhock House in Los Angeles, Taliesin in Spring Green en het Herbert and Katherine Jacobs House in Wisconsin, Taliesin West in Scottsdale, Arizona en Fallingwater in Mill Run, Pennsylvania. Fallling Water is een van zijn bekendste ontwerpen en heeft als bijzonderheid dat het over een waterval gebouwd.

De Unesco-lijst telt meer dan 1000 voorbeelden in 167 landen van uitzonderlijke natuurlijke schoonheid of van creaties door mensen. Het heeft als doel om erfgoed dat van unieke en universele waarde is voor de mensheid, beter te kunnen bewaren voor toekomstige generaties.