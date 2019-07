Kinderen smartphoneverslaafd? Ook ouders kunnen er wat van

"Voor ouders gelden natuurlijk andere regels, die hebben ook dingen met hun werk", zegt Neve. "Maar het is goed dat je duidelijk maakt met elkaar op welke momenten je telefoon gebruikt, en op welke momenten je dat niet doet", zegt Neve.

Schermtijd

Kinderen zijn het er in ieder geval grotendeels over eens: ouders zijn grootgebruikers van de smartphone. Dat blijkt in ieder geval uit een rondgang in Avonturenpark Hellendoorn. "Even vind ik niet zo erg, maar soms zitten ze langer achter de telefoon, dan vraag ik iets en dan reageert ze niet", zegt Gerben. Maar Sara vindt het niet altijd even erg. "Soms is het lekker rustig. Want dan kan je zelf ook op je telefoon."

En over de regels: "Iedereen heeft recht op evenveel schermtijd", zegt een jongen in het pretpark. "Maar aan de andere kant: als ik ouder word, mag ik ook meer op mijn telefoon."