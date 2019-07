Computervirussen: van digitale graffiti naar geopolitiek wapen

Doordat de wereld via internet steeds meer verbonden raakte, liep ook de schade door virussen op. Inmiddels zijn er meer dan een miljoen virussen bekend, honderden miljoenen computers raakten besmet, de schade loopt in de miljarden. Criminele organisaties ontwikkelden het tot een verdienmodel: er moet losgeld worden betaald als je niet wilt dat je zoekgeschiedenis gepubliceerd wordt, of je bestanden versleuteld blijven.

Ook overheden ontdekten de mogelijkheden. In 2009 wurmde Stuxnet zich door de Iraanse kerncentrale Natanz. Het wordt gezien als een bijzonder succesvolle aanval van Israël of de VS. NotPetya ontregelde in 2017 Oekraïne door ziekenhuizen, banken en overheidsdiensten plat te leggen. Rusland wordt genoemd als oorsprong van de cyberaanval.

"Virussen zijn relevanter dan ooit. Het is nu zover dat digitale virussen serieuze consequenties hebben voor de fysieke wereld. Doordat we steeds afhankelijker zijn van technologie, zijn we ook kwetsbaarder."

"De hele terminologie rond computervirussen is ontleend aan de aids-hysterie uit de jaren 80: symptomen, besmet, infectie. Maar in de toekomst zal het daadwerkelijk gevolgen hebben voor onze gezondheid. We dragen steeds meer technologie op en in ons lichaam. Er is al eens malware aangetroffen op pacemakers die het hart stimuleren. Je zou tegenwoordig kunnen zeggen dat wat ooit digitaal begon is inmiddels is geworden tot een fysiek virus."