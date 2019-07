Auto ramt café in België: vijf doden

In de Belgische provincie Limburg zijn bij twee verkeersongelukken in totaal zes mensen om het leven gekomen. In het centrum van Kortessem raakte iets na 06.00 uur een auto met vijf inzittenden van de weg en boorde zich met hoge snelheid in de gevel van een café. Het ongeluk kostte aan alle inzittenden het leven. Het café was op dat moment gesloten. De wagen had een buitenlands kenteken.

In het iets noordelijker gelegen Dilsem-Stokkem, niet ver van Geleen, kwam rond 05.00 uur een automobilist om het leven doordat hij met zijn wagen met hoge snelheid op een huis inreed. De auto vloog in brand en die brand sloeg over op het huis.