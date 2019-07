President centrale bank Turkije de laan uit gestuurd

De Turkse regering heeft de president van de centrale bank van Turkije ontslagen. Voor het gedwongen vertrek van Murat Cetinkaya is geen officiƫle reden gegeven, maar het komt niet onverwacht. De afgelopen maanden ontstonden er steeds meer spanningen, omdat Cetinkaya geen gehoor wilde geven aan de wens van de regering om de rente te verlagen.

De regering hoopt op die manier de haperende economie weer op gang te brengen. Sinds begin vorig jaar heeft Turkije te kampen met een zwakke munt, flinke inflatie en hoge rentekoersen.

Dat laatste is tegen de zin van president Erdogan en zijn minister van Financiƫn Berat Albayrak, die ook zijn schoonzoon is. Albayrak uitte bij herhaling kritiek op het beleid van bankpresident Cetinkaya.

Bronnen binnen de regering zeggen dat Cetinkaya de laatste weken onder druk stond om ontslag te nemen, maar dat hij dat niet wilde met een beroep op de onafhankelijkheid van de centrale bank.

Sceptische geluiden

De adjunct van Cetinkaya heeft nu de leiding over de bank overgenomen. In een verklaring over de leiderschapswissel staat dat de bank onafhankelijk zal blijven opereren en dat prijsstabiliteit het belangrijkste doel is. Maar vanuit de Turkse bankwereld klinken sceptische geluiden over het ontslag van de bankpresident.

Ook de belangrijkste oppositiepartij is kritisch, die omschrijft de centrale bank als "een gevangene die wordt vastgehouden in het paleis", verwijzend naar de immense ambtswoning van president Erdogan, die vijftig keer groter is dan het Witte Huis.