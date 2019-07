Babylon in Irak na jaren erkend als UNESCO-werelderfgoed

De archeologische stad Babylon in Irak is benoemd tot werelderfgoed door VN-organisatie UNESCO. De stad, die voorkomt in de Bijbel als goddeloze stad, werd al genoemd op een kleitablet uit de 23ste eeuw voor Christus.

Irak lobbyt al sinds de jaren 80 voor de erkenning van Babylon als werelderfgoed. De Iraakse president Barham Salih zei dat de plek na jaren van verwaarlozing zijn "rechtmatige plaats" in de historie heeft teruggekregen. De erkenning moet toerisme aanjagen in het door oorlog verscheurde land.

Babylon, ooit de grootste stad van de wereld, ligt op zo'n 85 kilometer afstand van Bagdad. De stad is gebouwd langs de rivier Eufraat en was het middelpunt van verschillende beschavingen die leefden in het oude Mesopotamië, het rivierengebied dat delen van het huidige Irak en Syrië besloeg.

Toren van Babel

Huidige bezienswaardigheden zijn een replica van de poort van Isjtar, een godin uit het antieke Mesopotamië, en een beeld van de Leeuw van Babylon. Bekend uit de overlevering zijn de toren van Babel en de hangende tuinen van Babylon, een van de oude zeven wereldwonderen van de antieke wereld. Archeologen zijn er nog niet uit of deze twee plekken echt hebben bestaan.

De stad en zijn vele torens waren opgetrokken uit kleisteen, dat grotendeels is afgebrokkeld. Slechts een vijfde van de stad is opgegraven. De oud-dictator Saddam Hussein liet op de oude ruïnes wel een paleis nabouwen. Ook verschillende muren zijn herbouwd. Daarbij is het oorspronkelijke bouwwerk beschadigd geraakt. Ook tijdens de invasie van de Verenigde Staten is er veel beschadigd geraakt.

In Irak liggen duizenden archeologische vindplaatsen. Vijf daarvan waren al werelderfgoed.