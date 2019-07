Tunesië verbiedt de niqaab in openbare gebouwen

Vrouwen in Tunesië mogen geen niqaab meer dragen in openbare gebouwen. Dat heeft premier Youssef Chahed bekendgemaakt. De maatregel is genomen uit veiligheidsoverwegingen, zegt hij.

Het verbod op de niqaab, die het hele gezicht bedekt behalve de ogen, volgt op een zelfmoordaanslag van een gezochte militant in Tunis afgelopen woensdag. Deze man was volgens getuigen gekleed in vrouwenkleren inclusief niqaab.

Het was het derde incident binnen een week en op het hoogtepunt van het toeristische seizoen, waarin het land een recordaantal bezoekers hoopt te trekken. Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid voor de drie aanslagen opgeëist.

De niqaab en andere uitingen van islamitische devotie werden niet getolereerd onder het regime van de autocraat Zine El Abidine Ben Ali. Sinds hij in 2011 tijdens de Tunesische revolutie werd verdreven, zijn de niqaab en andere religieuze symbolen teruggekeerd in het openbare leven.