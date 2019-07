Zweden houdt rapper A$AP Rocky nog twee weken vast

De Amerikaanse rapper A$AP Rocky blijft nog twee weken vastzitten in een cel in Stockholm, heeft een Zweedse rechter-commissaris bepaald. A$AP Rocky, die eigenlijk Rakim Mayers heet, wordt verdacht van mishandeling; hij werd dinsdag in de Zweedse hoofdstad opgepakt omdat hij enkele dagen ervoor bij een straatgevecht was betrokken.

Op beelden van de ruzie is te zien hoe de megaster een man tegen de grond smijt en hem daarna vuistslagen geeft. Samen met de rapper werden nog drie lijfwachten gearresteerd.

Vluchtgevaarlijk

Omdat justitie in Zweden vreest dat Mayers ervandoor gaat, moet hij in de cel blijven. Zijn advocaat heeft op de Zweedse tv gezegd bang te zijn dat zijn cliƫnt nog de hele maand juli vast blijft zitten, als er geen haast wordt gemaakt met het gerechtelijk onderzoek. Hij gaat de verlenging van het voorarrest aanvechten.

Door de langere hechtenis moet een lange reeks optredens van A$AP Rocky in onder meer Ierland, Duitsland, Belgiƫ en Zuid-Europa worden afgeblazen. Komende zondag zou de rapper, bekend van nummers als Fuckin' Problems en L$D, ook optreden op het bekende Wireless festival in Londen.