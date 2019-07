WK-finale op groot scherm in Rotterdam en op twee plekken in Utrecht

De WK-finale die Nederland zondag speelt tegen de Verenigde Staten is in Utrecht op twee plekken op een groot scherm te zien. Ook in Rotterdam kan de wedstrijd in de stad gekeken worden.

In andere grote steden, zoals Amsterdam, Eindhoven en Den Haag, heeft de gemeente geen toestemming gegeven voor het uitzenden van de wedstrijd op een groot scherm. Wel kunnen particulieren beslissen om een scherm neer te zetten.

In Rotterdam zijn mensen welkom in het Vroesenpark, waar een dag eerder het Expedition Festival is. Het scherm dat voor het festival wordt gebruikt, laten de organisatoren staan voor zondag. Mensen hebben wel een kaartje nodig. Volgens de organisatie kost een ticket zes euro. Wie een kaartje koopt, krijgt twee consumpties.

Cafés

In Utrecht zijn geen kaartjes nodig. De gemeente heeft een vergunning afgegeven voor het Janskerkhof in de binnenstad en het Brusselplein in de wijk Leidsche Rijn.

Ook cafés in de stad hebben toestemming van de gemeente gekregen om tv-schermen te plaatsen, meldt RTV Utrecht. "Fantastisch dat de finale zondag op veel plekken in de stad te zien is", zegt wethouder Klaas Verschuure. "We zijn blij dat ondernemers hiervoor het initiatief hebben genomen. Ik hoop dat Utrecht zondag oranje kleurt en dat het een mooi feest wordt, met hopelijk de wereldtitel."

Huldiging

De finale is zondag om 17.00 uur in Lyon. Als het Nederlands vrouwenelftal de finale wint, worden de dames dinsdag in Amsterdam gehuldigd. Daarvoor maakt de ploeg van Sarina Wiegman een rondvaart door de grachten.