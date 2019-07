Belg met 23 levenslange rijverboden is hardleers: weer dronken achter stuur

Een man uit de Vlaamse plaats Zonhoven in de Kempen die al 23 keer een levenslang rijverbod heeft gekregen, blijkt bijzonder hardleers. Hij is op 23 december weer gepakt met te veel drank op achter het stuur. Ook had hij speed gebruikt, schrijft de krant De Morgen. Hij is vandaag tot anderhalf jaar cel veroordeeld.

De man trok de aandacht doordat hij in de Mercedes van zijn vriendin slingerend over de weg reed. Hij had ruim 1 promille alcohol in zijn bloed, bleek na een test, meer dan twee keer zo veel als is toegestaan. Bij de rechtszaak vorige maand omschreef de politierechter de man als "de ergste persoon die ik in mijn veertigjarige carrière heb meegemaakt".

De aanklager wilde dit keer de sanctie rijverbod maar achterwege laten, omdat de man daar duidelijk niet gevoelig voor is. Hij zei de samenleving te willen beschermen tegen de verdachte en eiste anderhalf jaar gevangenisstraf. De rechter ging daar dus in mee.

De advocaat van de Zonhovenaar pleitte tevergeefs voor behandeling in een verslavingsinstelling. Zijn vriendin moet haar auto inleveren: die is verbeurd verklaard.