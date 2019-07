PVV-raadslid Emmen krijgt werkstraf vanwege verzonnen bedreigingen

PVV-raadslid Martijn Storm uit Emmen is veroordeeld voor het doen van een valse aangifte. Hij meldde in juni vorig jaar bij de politie dat hij werd bedreigd. Storm heeft nu een taakstraf van 150 uur en een voorwaardelijke celstraf van een week gekregen.

In de aangifte stelde het 31-jarige raadslid dat hij 's nachts werd lastiggevallen door een anonieme beller. Hij zei vorig jaar tegen RTV Drenthe dat de bedreigingen waren begonnen nadat de PVV in een vergadering had gepleit voor een verbod op religieuze uitingen in de raadszaal, zoals keppeltjes en hoofddoeken.

Fractiegenoten van de PVV'er verklaarden desgevraagd dat ze niet werden bedreigd. In het onderzoek naar de anonieme telefoontjes stuitte de politie op tegenstrijdigheden in Storms verklaringen.

Niet aanwezig bij zitting

Waarom de politicus een valse aangifte deed, is niet duidelijk. Storm verscheen niet voor de rechter en sprak niet met de reclassering. De rechter zei dat ze daardoor niet kan beoordelen hoe groot de kans op herhaling is. Uit voorzorg legde ze daarom een voorwaardelijke celstraf op.

Het Openbaar Ministerie had alleen een taakstraf van 150 uur geƫist.