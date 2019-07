Advocaat: 'Man die inreed op Pinkpopgangers reed niet te hard'

De man die terecht staat voor het doodrijden van iemand bij de uitgang van een Pinkpop-camping reed volgens zijn advocaat niet te hard. Ook had hij geen alcohol op of drugs gebruikt. Het Openbaar Ministerie twijfelt aan dat verhaal omdat er niet direct na het ongeval bloed kon worden afgenomen van verdachte Danny S.

Vandaag was de eerste zitting bij de rechtbank in Maastricht. Uit de rechtszaak moet blijken of de verdachte onvoorzichtig of onoplettend reed of dat er sprake is van een noodlottig ongeval.

Op 18 juni vorig jaar, nadat Pinkpop was afgelopen, zat rond 04.00 uur 's nachts een groep mensen op de weg bij de uitgang van een van de campings. Een auto reed op de groep in. Een 35-jarige man uit Heerlen kwam om het leven, drie anderen raakten zwaargewond. De weg was net vrijgegeven voor het verkeer en er mochten auto's met 30 kilometer per uur langsrijden.

Danny S. reed na de aanrijding door naar huis. Zelf zegt hij dat hij in shock was. Hij ging daarna naar Amsterdam waar hij moest werken. Later die dag meldde hij zich bij de politie. Toen was er in Nederlandse en Duitse media al opgeroepen om uit te kijken naar de auto die bij het ongeluk betrokken was. Op het politiebureau kon er pas een bloedtest worden gedaan.

Zescijferige pincode

Het ging vandaag ook nog over de telefoon van S. Onderzoekers hebben die nog niet kunnen uitlezen, omdat de verdachte zegt dat hij op de avond van het ongeluk de code is vergeten. De telefoon hangt al lange tijd aan een computer die de zescijferige pincode probeert te kraken.

De verdachte was vandaag niet bij de zitting aanwezig. Het zou te emotioneel voor hem zijn. Volgens zijn advocaat komt de man wel bij de andere zittingen, schrijft 1Limburg.

De rechtbank besloot op de zitting dat een agent die vlak voor het ongeval langs de groep reed een verslag moet maken. De advocaat van de verdachte vraagt zich af waarom er niet opgetreden is tegen mensen die op de weg zaten.