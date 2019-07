Einde nabij voor GasTerra, handelaar in Gronings gas

De 100 werknemers van GasTerra, het enige bedrijf dat mag handelen in Gronings gas, krijgen vandaag meer te horen over de aflopende toekomst. Met het dichtdraaien van de gaskraan in het vooruitzicht, is het niet de vraag of, maar wanneer de deuren sluiten.

Wanneer het zover is, is afhankelijk van het tempo waarin de gaswinning naar 0 gaat. Dat kan zijn in 2030, zoals minister Wiebes in 2017 aankondigde, of al in 2022, waar het steeds meer naar uitziet. De ondernemingsraad wil duidelijkheid voor de werknemers.

GasTerra is eigendom van Shell, Exxon en de Nederlandse staat. Het bedrijf koopt en verkoopt het door de NAM gewonnen gas.