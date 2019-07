Iran dreigt Britse tanker te enteren na inbeslagname bij Gibraltar

Iran confisqueert een Britse olietanker als de Iraanse tanker die bij Gibraltar aan de ketting ligt, niet wordt vrijgegeven. Dat twittert een commandant van het Iraanse elitekorps Revolutionaire Garde.

Volgens de commandant is zijn land verplicht om het Verenigd Koninkrijk, dat de tanker bij Gibraltar liet stoppen, met gelijke munt terug te betalen. "Iran heeft nooit geaarzeld om op vijandelijkheden te reageren", schrijft hij op Twitter.

Schending van sancties

Britse mariniers namen de supertanker Grace 1 donderdag in beslag, omdat hij olie zou vervoeren naar Syrië in weerwil van de economische sancties van de EU tegen dat land. Iran reageerde furieus en eist de onmiddellijke teruggave van het schip. Hoewel de Grace 1 onder Panamese vlag vaart, spreekt de commandant van de Revolutionaire Garde van een Iraanse tanker.

Eerder gaf Buitenlandse Zaken in Teheran al toe dat de lading ruwe olie uit Iran afkomstig is. Iran is een belangrijke bondgenoot van de Syrische president Assad.

Volgens de Britse autoriteiten in Gibraltar was de olie waarschijnlijk bestemd voor de Banyas raffinaderij aan de Syrische kust. De tanker meed het Suez-kanaal en legde de lange route langs Kaap de Goede Hoop af, om de Middellandse Zee te bereiken. Het tanker-incident zet de toch al verhoogde spanningen met Iran nog eens extra op scherp.