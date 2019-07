Hekken moeten herten (en wolven) tegenhouden in Park Hoge Veluwe

Het Nationale Park De Hoge Veluwe heeft wilddoorgangen van het park naar de bossen daaromheen afgezet met hoge hekken. Het park is de grote toeloop van herten uit natuurgebied Deelerwoud (in beheer bij Natuurmonumenten) beu en wil daarnaast beslist niet dat er een wolf het park in komt.

Al een aantal jaar komen er heel veel herten het park in, schrijft parkdirecteur Seger Emmanuel baron van Voorst tot Voorst in een verklaring. "Wij willen niet werkeloos toezien hoe door herten de natuurlijke verjonging van onze bossen stagneert en hoe onze moeflons verdwijnen." De Hoge Veluwe is particulier bezit en mag dus zelf besluiten om hekken te bouwen.

Meer herten afschieten

De directeur van het park schrijft ook vrijwillig te hebben meegewerkt aan het aanleggen van ecoducten, maar "we hebben wel altijd gezegd: we willen geen overlast krijgen van de buren". Dat is nu dus wel het geval. Herten worden dan ook geregeld neergeschoten om het natuurlijk evenwicht in het park te behouden. "Dat we meer herten moeten afschieten is een extra inspanning waar wij niet op zitten te wachten." De directeur benadrukt dat er niet wordt verdiend aan de jacht.

De parkdirecteur is ook fel tegen wolven op de Veluwe. "Nederland is volslagen ongeschikt voor wolven. De problemen zullen zich vanzelf aandienen." Hij vreest dat een wolf zijn wilde schapen zal aanvallen. Schieten op een wolf mag niet, omdat het een beschermde soort is. De directeur heeft daar moeite mee: "We willen preventief kunnen ingrijpen en de wolf kunnen laten afschieten."

Het park wil wel graag "meer kwetsbare soorten als insecten, amfibieën en reptielen" opvangen. Voor die dieren werken de ecoducten goed. Maar de directeur wil de garantie hebben dat de instroom van herten stopt. Tot die tijd blijft het park gesloten voor grofwild van buiten, meldt Omroep Gelderland. "Natuurmonumenten en de provincie zijn nu aan zet."