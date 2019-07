'Jackie Groenen stak er vroeger echt al bovenuit, figuurlijk dan'

Een klein meisje op een voetbalveld, in het bezit van de bal, vijf jongens die ongeveer twee keer haar lengte zijn om haar heen. Het is een bekende foto in Riel: het kleine meisje op de foto is namelijk Jackie Groenen, die opgroeide in dat Noord-Brabantse dorp. De 24-jarige vrouw, die gisteren de winnende goal maakte tijdens de halve finale tegen Zweden, zette haar eerste stappen in het voetbal bij voetbalvereniging VV Riel.

En daar kennen ze haar zeker nog. "Groenen was heel technisch, deed veel trucjes en was echt een teamspeler. Ze gaf iedereen het nakijken, daar stond ze om bekend", vertelt oud-teamgenoot Milou Graafmans. "Ze stak er echt bovenuit. Figuurlijk dan. Als je haar niet kende, dacht je: o klein frummeltje, die heb ik wel even. Maar dat viel bij veel jongens en meiden vies tegen."

Niet alleen VV Riel is trots op Groenen, het hele dorp is enthousiast. "Dat meidje dat gisteren de goal maakte, dat komt van Riel, hè!" In dorpscafé Kerkzicht keken tientallen mensen naar de wedstrijd. En ging iedereen "uit zijn plaat" tijdens de goal, vertelt de eigenaar: