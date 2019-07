Amsterdam haakt af als organisator van Songfestival

Amsterdam trekt zich terug als kandidaatstad voor het Eurovisie Songfestival 2020. De gemeente heeft geen geschikte locatie kunnen vinden.

De Ziggo Dome, de RAI en de Johan Cruijff Arena zijn in de gewenste periode niet beschikbaar voor het liedjesfestijn. Andere zalen, zoals AFAS Live, zijn niet groot genoeg, zegt de gemeente.

Amsterdam heeft nog gekeken of een tijdelijke festivallocatie met een van de grote Lowlands-tenten een optie was, met daaromheen foodtrucks en paviljoens met muziek. Maar deze optie bleek te complex en leverde volgens burgemeester Halsema te veel beperkingen en onzekerheden op.

Er zijn nu nog vijf steden in de race voor het Songfestival volgend jaar. "Amsterdam wenst Rotterdam, Utrecht, Den Bosch, Arnhem en Maastricht veel succes bij het opstellen van hun bidbook", schrijft burgemeester Halsema in een brief aan de gemeenteraad.