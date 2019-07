Helft uitzettingen asielzoekers per vliegtuig mislukt

Per jaar worden duizenden pogingen om uitgeprocedeerde asielzoekers terug te sturen per vliegtuig op het laatste moment geannuleerd. Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij de Dienst Terugkeer en Vertrek van het ministerie van Justitie. Vorig jaar bleek bijna in de helft van de gevallen de uitzetting niet door te gaan.

De annuleringen zijn al langer punt van zorg, maar zijn de laatste jaren fors gegroeid. In 2016 ging nog 40 procent van de uitzettingen per vliegtuig niet door. In twee jaar tijd is dat gestegen tot 49 procent. Van de 6670 vluchten in 2018, werden er 3260 afgeblazen.