Nederlandse wandelaar omgekomen in Zwitserse Alpen

In de Zwitserse Alpen is gistermiddag een Nederlander om het leven gekomen. De 54-jarige wandelaar viel honderden meters in de buurt van het stuwmeer Lac de Mauvoisin in het Zwitserse kanton Wallis.

Volgens de politie maakte de wandelaar deel uit van een groep van zes Nederlanders. Ze wandelden op een hoogte van 2560 meter. De groep wilde een besneeuwde plek oversteken. Het slachtoffer gleed uit en viel zo'n 200 meter naar beneden.

De hulpdiensten zijn met onder meer twee helikopters ter plekke gegaan, maar toen het slachtoffer werd gevonden, was hij al overleden.

De Zwitserse politie waarschuwt dat er in de Alpen ondanks de hoge temperaturen nog altijd sneeuw op de paden kan liggen, waardoor het glad kan zijn.