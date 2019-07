Tanks, vuurwerk en vip-tickets: zo viert Trump Amerika's onafhankelijkheid

Op Twitter belooft de Amerikaanse president "de grootste vuurwerkshow die Washington D.C. ooit heeft gezien". Als onderdeel van de show zouden de Amerikaanse vlag en de letters USA in de lucht zichtbaar moeten zijn.

Naast militair spektakel en groots vuurwerk geeft de president een speech, op dezelfde plek waar Martin Luther King de beroemde woorden 'I have a dream' uitsprak. Een deel van The Mall in Washington, waar jaarlijks honderdduizenden Amerikanen hun onafhankelijkheid vieren, is gereserveerd voor Republikeinse genodigden, donoren, personeel van het Witte Huis en familie.

Campagnebijeenkomst of viering met het volk?

Dat laatste stuit critici nog het meest tegen het zere been. Volgens De Vries vinden zijn tegenstanders het teveel lijken op een Make America Great Again-campagnebijeenkomst die vooral om Trump draait. "Militairen en oud-militairen hebben er een hoogst ongemakkelijk gevoel bij. Het leger is niet politiek. Ze vragen zich af: waarom zijn er geen Democratische leiders uitgenodigd?"

De Vries was er bij toen Trump tijdens een campagnebijeenkomst voor het eerst zijn plannen voor The Fourth deelde. "Zijn aanhangers reageerden heel enthousiast. Volgens hen blaast hij met dit evenement nieuw leven in de gedachte van de tweede president van Amerika, die vond dat de president de onafhankelijkheid juist samen met het volk moet vieren."

Een woordvoerder van het Witte Huis zegt dat president Trump politieke statements zal vermijden tijdens zijn speech en zich alleen zal richten op nationale thema's.

2,5 miljoen

Ook de financiering van het beloofde spektakel is veelbesproken. Volgens The Washington Post weigert het Witte Huis duidelijkheid te geven over de totale kosten. De krant ontdekte dat er in ieder geval 2,5 miljoen dollar wordt bijgedragen door The National Park Service, de organisatie die verantwoordelijk is voor de nationale parken in de Verenigde Staten. Het geld komt van entreekaartjes voor deze parken.

"Als mensen zo'n kaartje kopen, wordt ze verteld dat het geld wordt gebruikt om de parken te onderhouden en niet om iets te sponsoren wat een politiek evenement lijkt te worden", zegt Phil Francis, hoofd van de coalitie die Amerikaanse nationale parken beschermt.

Trump zelf zegt dat de kosten in het niet vallen bij de waarde van het evenement. "We bezitten de vliegtuigen, hebben de piloten, het vliegveld is om de hoek, het enige wat we nodig hebben is brandstof. Ook de tanks zijn van ons. Het vuurwerk wordt gedoneerd. Nice!"