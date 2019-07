Nog nooit zo'n koude julinacht: -1,6 graden in Twente

Het heeft vannacht gevroren in Nederland. Op de oude Vliegbasis Twenthe was het zo koud aan de grond dat er volgens Weerplaza -1,6 graden op de teller stond, een record voor de maand juli.

Het record voor de laagste temperatuur op 10 cm boven de grond stond op -1,5 graden. Dat werd op 1 juli 1984 gemeten in Gilze en Rijen. Het is sinds het begin van de metingen in 1971 slechts zes keer voorgekomen dat er vrieskou is gemeten in juli.

Weerman Martin Bosch van RTV Oost zegt dat mensen in Twente niet de warme truien uit de kast hoeven te halen. Vrieskou in juli is volgens hem een opvallend fenomeen. Maar in Overijssel wordt het vandaag ongeveer 24 graden.