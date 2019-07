Vakantie voor meer mensen te duur

Meer mensen gaan niet op vakantie, omdat ze het te duur vinden. Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat een kwart van de Nederlanders dit jaar niet op vakantie gaat. Van die groep vindt 64 procent het te duur. Vorig jaar was dat nog 54 procent en het jaar ervoor 42 procent.

Volgens Nibud-directeur Arjan Vliegenthart gaat het dan vooral om mensen die niet zoveel verdienen. "We zien dat met name bij mensen die minder dan modaal verdienen. Die hebben dus andere uitgaven te doen en vinden een vakantie dan te duur."

Schulden en betalingsachterstanden

Uit de jaarlijkse enquĂȘte blijkt ook dat sinds 2015 steeds meer mensen het vakantiegeld gebruiken voor het aflossen van schulden of betalingsachterstanden. Nu is dat 18 procent, vier jaar geleden nog 12 procent. Ook wordt het geld geregeld opzij gezet voor onverwachte uitgaven of het gaat gewoon in de huishoudpot.

Uiteindelijk gebruiken veruit de meeste mensen het vakantiegeld (ongeveer een maandsalaris) waarvoor het bedoeld is. Vliegenthart: "Het is helemaal ingeburgerd in de samenleving. Mensen vinden het ook fijn om het in een keer op de rekening gestort te krijgen. 85 procent van de mensen wil het graag in een keer hebben. De afgelopen tijd zie je wel dat je het ook vaker per maand uitgesmeerd kunt krijgen, maar dan verdwijnt het vaak op de grote hoop."

Begroting maken

Mensen die moeilijk kunnen rondkomen, maken vaker een begroting voor ze op reis gaan. Ook boeken ze lang van tevoren. Toch geeft 45 procent van de vakantiegangers meer uit dan gepland. "Zes op de tien mensen begroot hoeveel ze kunnen uitgeven, maar tussen plannen en realiseren gaapt een koof."

Vliegenthart heeft nog wel wat tips voor mensen die niet financieel uit de bocht willen vliegen. Vergeet vooral de bijkomende kosten niet. "Denk als je naar Frankrijk rijdt ook aan de tol die je moet betalen."

En voor de mensen die hebben uitgerekend hoeveel ze per dag kunnen uitgeven: "Je hoeft niet elke dag dat hele bedrag op te maken. Je kunt ook tijdens de vakantie nog een kleine buffer overhouden voor dagen die wat duurder uitvallen."