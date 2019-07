Rattenoffensief in Den Haag: 95 euro boete voor eendjes voeren

Om een rattenplaag aan te pakken, wil de gemeente Den Haag het voeren van eendjes in twee wijken in de stad verbieden. Als de gemeenteraad vanavond akkoord gaat, komt er een boete van 95 euro te staan op het voeren van dieren.

Zo moeten er minder etensresten op straat belanden. Daar leven de ratten van die Inwoners van de wijken Moerwijk en Mariahoeve De Landen vaak in hun tuinen, op straat en in de portieken zien lopen.

De gemeente heeft al op andere manieren geprobeerd om de overlast aan te pakken. Zo wordt er bijvoorbeeld streng gecontroleerd of mensen en bedrijven hun afval goed afgesloten en op de juiste plek buitenzetten. Er zijn al tientallen overtreders beboet. Ook zijn er informatieborden geplaatst

Toch vindt de gemeente het nodig om met een voederverbod te komen. "We doen alles wat in ons vermogen ligt om het ongedierte aan te pakken", zegt wethouder Richard de Mos tegen Omroep West. "We zullen nooit helemaal van de rat af zijn in een grote stad als de onze. Ik wil echter wel opnieuw een oproep doen, want daar begint het echt mee: mensen, stop met voeren door eten op straat te gooien!"